x x

SEVESO – Una partita strana quella disputata oggi tra Saronno e Base. Una partita tra le due squadre al vertice ma con un Saronno oramai tranquillo cha ha la consapevolezza di aver vinto il campionato. La formazione iniziale vede schierati come titoli dei giocatori, come Bardaro e Maugeri, che in questi mesi hanno avuto meno spazio rispetto ad altri giocatori.

Una partita con un primo tempo sottotono con pochissime azioni in cui il Base ha giocato un po’ meglio. Nel secondo tempo vengono segnati entrambi i gol. Il primo ad opera di Cazzaniga, il miglior giocatore del Base che ha creato tutte le azioni più pericolose per la sua squadra. Il secondo gol succede negli ultimi minuti ed è segnato da Torriani con un colpo di testa su calcio d’angolo. Una partita che finisce 1-1 ma che, dopo la vittoria del Meda, fa sì che settimana prossima è decisiva per determinare il secondo posto in campionato tra Meda e Base 96.

Il tabellino

Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-1

BASE 96 SEVESO (4-4-2): Porro; Scilingo, Villa, Cappanera (17’ st Cutuli), Indelicato (20’ st Arienti); Cesana, Carraro (7’ st Rossi), Gjonaj, Giuliani; Marinoni (25’ st Marinaci), Cazzaniga (36’ st De Petri). A disposizione Tomasello, Severino, Locatelli, Siviero. All. Varaldi.

FBC SARONNO (4-4-2): Bardaro; Rudi (9’ st Pelucchi), Torriani, Bello, Bredice (16’ st Zanotti); Confalonieri (16’ st Scampini), Di Noto, Gheller, De Marco (16’ st Pozzi); Drago (16’ st Della Torre), Maugeri. A disposizione Rivaldo, Zanotti, Scampini, Sasso, Della Torre, Bruno, Pozzi, Brighenti. All. Tricarico.

Arbitro: Steffenoni di Bergamo (Mattavelli di Lecco e Ryo Bogni di Gallarate).

Marcatori: 10’ st Cazzaniga (B), 39’ st Torriani (S).

Note – Spettatori 120 circa. Angoli 4-4. Ammoniti Carraro, Drago, Villa, Confalonieri, Scilingo e l’allenatore di casa Varaldi. Recupero 0-4.

Le interviste

Risultati e classifica

Accademia Inveruno-Baranzatese, Amici dello sport-Meda, Aurora Cmc Uboldese-Solese, Base 96-Fbc Saronno, Besnatese-Ispra, Esperia Lomazzo-Morazzone, Mariano-Universal Solaro, Valle Olona-Lentatese.

Classifica: