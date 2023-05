x x

CARONNO PERTUSELLA – Tris di incidenti stradali oggi a Caronno Pertusella, quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Primo episodio alle 8 in via Enrico Fermi, dove si sono scontrate due automobili: una ragazza di 26 anni ed un uomo di 58 anni sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, non hanno comunque riportato gravi conseguenze.

Alle 12 in via Bergamo altro tamponamento fra due automobili: una donna di 35 anni è stata trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di non gravi lesioni.

Alle 13.30 in via Bainsizza altro tamponamento fra due auto; in questo caso dall’ambulanza sono state trasportato in ospedale una donna di 51 anni ed un uomo di 33 anni, anche per loro non si è trattato di gravi lesioni.

