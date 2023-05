x x

CERIANO LAGHETTO – In queste settimane, molti piccoli animali che dimorano abitualmente nei boschi e nelle campagne che circondano il nostro territorio, si sono risvegliati dal letargo e si spostano per raggiungere le aree di abituale permanenza, rischiando di essere investiti dalle auto sulle strade.

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, da sempre particolarmente attenta alla tutela degli animali, arriva l’appello a prestare particolare attenzione alla presenza di questi piccoli animali. Tra le situazioni più a rischio si ricorda l’attraversamento delle aree agricole o boschive, come sulla via Mazzini, via Milano, via Sole delle Alpi o via Laghetto, o nelle strade interne al confine con campagna e bosco. Purtroppo non sono rari i casi in cui l’incuria e la disattenzione dell’uomo sono causa di incidenti nei quali perdono la vita gli animali: è il caso dello splendido esemplare di tasso investito da un treno a Bollate, dopo che qualcuno ha demolito appositamente una parte di recinzione della ferrovia per agevolare l’accesso al bosco per la compravendita di stupefacenti, ma anche il recente ritrovamento di una carcassa di volpe a bordo strada in via Laghetto.

“In queste settimane la Natura si è risvegliata e tantissime sono le specie che si svegliano dal letargo” -commenta l’Assessore con delega alla tutela animali, Antonella Imperato. “Dalle nostre parti possiamo trovare ricci, lepri, conigli selvatici, rospi, ma anche volpi, cervi che, intontiti e affamati dal lungo sonno invernale, si mettono alla ricerca di cibo. Capita di certo che molti attraversino le strade per raggiungere la meta, per cui per favore, andate piano, ponete attenzione ai bordi delle strade. Ogni vita salvata, per quanto piccola è insostituibile”.

(foto archivio)