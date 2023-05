x x

SARONNO / TRADATE – E’ di quattro arresti il bilancio degli ultimi controlli antidroga avvenuti in questi giorni nei boschi del basso varesotto, ed a cura dei carabinieri della Compagnia di Saronno con il supporto dei colleghi degli “Squadroni eliportati cacciatori di Sicilia e Puglia”. Al Parco Pineta fuori Tradate è stato trovato un bivacco degli spacciatori, dentro erano in quattro: hanno tentato la fuga ma sono stati fermati. Nell’accampamento sono stati rinvenuti 500 grammi di droga: c’erano eroina, cocaina, hascisc e crack; un bilancino di precisione, una mannaia, un coltello a scatto, cinque telefoni cellulari e tremila euro in contanti.

Gli arrestati sono tre marocchini, in Italia senza fissa dimora ed occupazione, e senza permesso di soggiorno; ed un italiano che risulta pure lui senza fissa dimora.

