SARONNO – I cani antidroga della guardia di finanza, sono stati i simpatici ospiti nell’istituto Prealpi.

L’iniziativa – che si è svolta con la collaborazione del personale specializzato delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti – è stato un momento di sensibilizzazione sul problema della droga e non solo. La guardia di finanza ha dato dimostrazione agli studenti di come si svolge un controllo aeroportuale alla ricerca di sostanze illecite.

Nel cortile davanti all’istituto, sono state disposte delle valigie vuote, che successivamente sono state fatte fiutare da uno dei cani attraverso un minuzioso controllo di ognuna di esse, come avviene sui nastri trasportatori all’arrivo dei passeggeri. Dopo alcuni minuti, una delle valigie è stata sostituita con un’altra contenente droga, questa è stata immediatamente individuata dall’animale, il quale dopo un significativo addestramento acquisisce la capacità di riconoscere e segnalare numerosi tipi di sostanze stupefacenti e allucinogene.

“L’addestramento di un cane antidroga – ha spiegato il Ffnanziere presentatore – è basato sul gioco, ed è essenzialmente fondato su principi di condizionamento e apprendimento, in pratica il cane cerca particolari odori per ricevere in cambio una ricompensa, che per l’animale rappresenta un generoso premio”.

Alla fine dell’incontro gli studenti hanno potuto fare “conoscenza” con i cani, infatti tale tipo di simulazione ha avuto il semplice scopo di dimostrare l’abilità dei formidabili animali, anche perché l’argomento droga richiederebbe all’interno delle scuole un più grande momento di riflessione sia da parte dei docenti, che dei genitori e studenti.