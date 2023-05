x x

SARONNO – “L’ incontro di giovedì 25 maggio in Villa Gianetti, tra la Giunta ed i residenti del centro storico, ha palesato il definitivo fallimento del tema partecipazione. Poco numerosi i presenti, praticamente nessun giovane – escludendo il nostro consigliere Luca Davide ed un paio di altri ragazzi, nessun commerciante… si contavano poi sulle dita di una mano i cittadini “non addetti ai lavori”, i quali costituivano invece a vario titolo la quasi totalità dei partecipanti”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno la lista civica indipendente che fa il punto dell’incontro “Participiamo” in programma in Villa Gianetti giovedì scorso 25 maggio. “L’appeal che queste serate sembravano aver suscitato agli inizi dell’Amministrazione è rapidamente scemato. Forse i cittadini saronnesi si sono accorti che essi non sono luogo di un confronto reale, ma che costituiscono perlopiù una passerella per la giunta, che – sindaco in testa – parla solo di ciò di cui vuole parlare. È vero che c’è spazio per le domande, ma quelle anche solo lievemente spinose vengono del tutto bypassate. Così è stato ad esempio per le domande poste sulla questione Ztl (ancora provvisoria e gestita senza alcun controllo) in via Mazzini. Proprio l’incontro dello scorso anno sarebbe stata l’occasione per illustrare questa decisone a residenti e commercianti, invece di lasciare che tutti lo scoprissero due mesi dopo da cartelli apposti un giorno per l’altro”.

E concludono: “I saronnesi stanno iniziando a capire che l’autonominatasi Amministrazione della trasparenza e della partecipazione utilizza queste parole come etichette prive di reali contenuti e sembrano non avere più voglia di dedicare tempo a serate autocelebrative e ben lontane dall’ affrontare il cuore dei problemi cittadini”.

