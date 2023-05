x x

Somalia, 1950.

A cinque anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite assegnano i territori somali in amministrazione fiduciaria all’Italia, al fine di condurre il paese africano all’indipendenza (realizzatasi nel 1960).

Tra le navi impegnate nei trasporti di materiale ed equipaggiamenti militari per il corpo italiano di sicurezza c’è anche il piroscafo “Saronno”, che martedì 28 febbraio getta l’ancora nel porto di Mogadiscio.

La nave da trasporto è di recente costruzione, ma nei primi anni di utilizzo ha vissuto diverse avventure e ha viaggiato per mari e oceani: si tratta di un’imbarcazione di produzione statunitense, una delle 2710 unità facenti parte della classe “Liberty”, tra le principali unità navali da carico utilizzate dai paesi Alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Le navi della classe “Liberty” rappresentano un modello di nave cargo standard (stazza di 14245 tonnellate, lunghezza di 134 metri, larghezza di 17 metri, altezza di 11 metri, con motori di potenza complessiva pari a 2500 hp, velocità massima di 11 nodi), solitamente armate alla costruzione per motivi di difesa con uno o due cannoni da 76 o 127mm e varie mitragliere. Si può avere un’idea della capacità di carico e trasporto di questo tipo di imbarcazioni nel periodo bellico: 300 carri ferroviari, oppure 2840 jeep, oppure 230 milioni di munizioni, oppure 440 carri armati leggeri, oppure 3.330.000 razioni C.

Il piroscafo “Saronno” viene costruito per il governo americano nei cantieri navali di San Francisco, qui viene varato il 28 giugno 1943 con il nome di “Charles Robinson” (politico californiano della seconda metà dell’Ottocento).

Dopo la fine del conflitto mondiale la nave fa parte del contingente di 100 unità che il governo americano fornisce all’Italia, nel 1947 viene acquisita e registrata dalla “Compagnia Italiana Marittima” e ribattezzata con il nome di “Saronno”. Le “Liberty” italiane per diversi anni operano nei trasporti transoceanici di materiale e merci (capaci di trasportare negli USA anche 1100 auto Fiat a viaggio).

La nave viene disarmata e demolita nel 1963 nei cantieri navali di La Spezia.

Alessandro Merlotti

