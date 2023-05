x x

SARONNO – Amministrazione subito mobilitata stamattina, lunedì 29 maggio, per il crollo avvenuto nella scuola elementare della Cassina Ferrara Damiano Chiesa di via Buraschi.

Secondo quanto emerso in queste prime fasi è caduto un pannello all’interno della mensa dove in quel momento non c’era nessuno. Non ci sono feriti. Come detto i responsabili della scuola elementare hanno allertato l’Amministrazione comunale che ha provveduto ad inviare sul posto i tecnici della reperibilità. Sul posto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli.

Essenziale il sopralluogo per capire l’entità del danno avviare gli interventi di manutenzione ma ancor più nel breve termine capire se i bimbi potranno usare lo spazio mensa o a scopo precauzionale saranno serviti i pasti in classe.

(seguono aggiornamenti)

