SARONNO – Sono i movieri del cantiere a regolare la viabilità in questo momento, alle 12 di lunedì 29 maggio, all’incrocio tra via Miola e via Stoppani.

Il semaforo che regola la circolazione dell’intersezione infatti è ko a causa di un problema all’alimentazione. Secondo quanto emerso in questa prima fase nell’ambito di un cantiere in corso sarebbe stato danneggiato il cavo dell’alimentazione. Gli operai hanno subito provveduto a dirigere il traffico per evitare code e rallentamenti mentre la centrale operativa della polizia locale ha provveduto ad inviare sul posto i tecnici per la riparazione del semaforo.

Ricordiamo che fino all’1 giugno la via Miola, nel tratto tra via Frua e via Stoppani, sarà interessata ai lavori di scavo per il gas metano. Nel tratto stradale verrà quindi interdetta la circolazione in direzione sud.

