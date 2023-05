x x

SARONNO – Non ha perso l’equilibro e fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche ma lo spavento e la preoccupazione per lei e per i condomini del palazzo in centro è stato tanto. Ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti quanto accaduto qualche giorno fa nei pressi dello scalo ferroviario.

Nel pomeriggio approfittando del rientro a casa di un residente si è infilato in un condominio un intruso. L’uomo ha evidentemente finto di essere un ospite di un residente e ha guadagnato l’accesso. A questo punto il colpo. Ha atteso l’arrivo di una donna e le ha strappato la collana. Sfruttando un attimo di smarrimento della donna ha infilato le scale e quindi il portone e correndo a perdifiato si è dileguato per le vie del centro.

Le urla della donna hanno fatto accorrere i vicini che non hanno potuto far altro che aiutarla a tornare a casa e ricostruire l’accaduto.

