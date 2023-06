x x

SARONNO – Novità alla Casa di Comunità di via Fiume a Saronno dove, a breve, arriverà il servizio di continuità assistenziale.

A decorrere dalle 20 di mercoledì 7 giugno il servizio sarà attivo in via Fiume 12 a Saronno, nell’apposito spazio allestito. E’ stato realizzato un percorso di accesso dall’esterno dedicato e facilitato anche per le persone con disabilità e messo in sicurezza tramite, anche, il servizio di videosorveglianza.

COME FUNZIONA

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) si attiva telefonicamente componendo il numero unico nazionale 116 117 al quale risponderà la Centrale Operativa Regionale che indirizzerà la chiamata alla postazione di riferimento in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata. Si invita a non presentarsi direttamente nella sede del Servizio, senza aver precedentemente chiamato il numero telefonico sopra indicato ed essere stati invitati dal medico a raggiungere la sede stessa.

Il Servizio è attivo: dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, nei giorni festivi e prefestivi sarà attivo h24 e nei giorni prefestivi infrasettimana

nei giorni prefestivi infrasettimanali dalle 14.

