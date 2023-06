x x

CERIANO LAGHETTO – “Qualche sera fa, intorno alle 23, un gruppo di ragazzi ha pensato bene, in preda a chissà quale delirio, di accanirsi contro questo albero che, da un quarto di secolo, era qui e cresceva, sano e coloratissimo in primavera, nella nostra via Cadorna. Ai responsabili di questo stupido, odioso, inutile vandalismo, do una possibilità: contattarmi entro 24 ore per pentirsi, chiedere scusa e risolvere in modo costruttivo la cosa”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Prosegue Cattaneo: “Vi tendo la mano, ma questa mano diventerà un “pugno” se non raccoglierete questa opportunità!”

(foto: Dante Cattaneo con i resti dell’albero di via Cadorna che è stato preso di mira dai vandali)

