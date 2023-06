x x

SARONNO – Numeri da record per l’iniziativa organizzata dal Lions club Saronno Insubria che ieri sera ha portato al parco Lura oltre 2 mila tifosi nerazzurri. L’iniziativa, con un maxischermo led 5×3 metri, è stata voluta e organizzata nell’ambito della Festa d’estate che ogni anno porta centinaia di famiglie e giovani a vivere il parco con tante idee all’aria aperta.

Ieri i volontari hanno allestito non solo il punto di ristoro ma anche le sedie e il maxi schermo: porte aperte alle 19 con 500 persone che esauriscono gli spazi in pochi minuti. Ma il flusso di amici, famiglie e tifosi con sciarpe, maglie e bandiere e al fischio d’inizio su supera quota mila. Lo raccontano empiricamente anche i panini con la salamelle preparati oltre 1600.

Novanta minuti di cori con gli occhi incollati allo schermo, grande amarezza per la sconfitta ma certo l’esperienza di condivisione è stata apprezzata da tutti che non hanno lesinato complimenti all’organizzazione per l’allestimento. E stamattina si torna nel pratone con la maratonina alle 10.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione