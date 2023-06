x x

SARONNO – Ancora una volta si sono rimboccati le maniche e appena chiusa la scuola di sono messi a disposizione per imbiancare e fare piccoli lavoretti per rendere più confortevoli le aule che i propri bimbi frequentano quotidianamente e dove torneranno al termine delle vacanze.

Il riferimento va ai genitori che ieri, sabato 10 giugno, si sono impegnati nell’istituto scolastico di via Parini. A raccontarlo una nonna che ha apprezzato il loro gesto che viene rinnovato tutto gli anni. “Lo fanno da diversi anni con grande dedizione e impegno – spiega – non è un impegno isolato ma sono sempre pronti a fare piccoli lavoretti per aiutare la scuola. E’ una bella cosa e credo che anche se loro hanno decido si non renderlo pubblico sia importante che qualcuno li ringrazi e faccia sapere che c’è chi si impegna gratuitamente anche perchè siano un esempio positivo per altre scuole, per altri genitori”.

