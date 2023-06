x x

SARONNO – Da stamattina, sabato 10 giugno, i volontari del Lions Club Insubria sono al lavoro per allestire il pratone e più in generale il Parco Lura per ospitare stasera i saronnesi che vorranno vedere la finale di Champions League tra Inter e Manchester City su maxi schermo.

Nell’ambito dell’iniziativa “Festa d’estate” l’associazione saronnese ha infatti deciso di organizzare questo momento una sorta di “anteprima” di lusso visto che in passato non è mai stato organizzato niente di simile nell’area verde.

L’appuntamento è alle 19 quindi con un buon anticipo anche perchè proprio stamattina è stato allestito un punto di ristoro che proporrà panini, salamelle, wurster e patatine. Sono state preparare anche le sedie per permettere a chi arriverà nell’area verde di godersi al meglio il match.

