SARONNO – Nelle prossime ore arriveranno le dichiarazioni, i commenti e i risultati ma la notizia e la soddisfazione è già arrivata in città: l’Osa Saronno è la vincitrice alla finale bronzo dei Campionati di società Assoluti.

A Pietrasanta, grazie al rinnovato impianto “Falcone e Borsellino” Federazione Italiana Atletica Leggera ha organizzato nel weekend 10 e 11 giugno la finale A “Bronzo” dei campionati nazionali assoluti su pista per società.

A scendere in pista 24 società e oltre 500 persone, fra atleti e accompagnatori, provenienti da tutta Italia che sono arrivanti in Versilia per l’appuntamento. Una presenza che rende ancora più pregevole il risultato sportivo saronnese.

Bravissime anche le ragazze Osa che sono arrivate settime alla Finale B del Centro-Nord Vittorio Veneto “un ottimo risultato ben oltre le aspettative”

(foto archivio)

