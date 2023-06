x x

SARONNO – Anche l’edizione 38 della Staffetta per un’ora si è conclusa con un gran momento di festa. Oggi domenica mattina alle 1038 lo sparo ha fermato gli staffettisti che hanno corso l’ultima frazione e gli atleti dell’Ultra.

Ormai è un po’ una tradizione ma a vincere è stata l’Azzurra Edil Colombo con 899 giri pari a 381,312 chilometri, seguita da Club del Mesdì con 873 giri pari a 369,936 chilometri. Terzo gradino del podio Bumbasina Run con 836 giri pari a 353,496 chilometri. La prima squadra completamente rosa per distanza percorsa è stata ma Marciacaratesi Gazzelle con 627 giri e 265,656 chilometri. Secondo posto per Saronno Women 598 giri 253,344 chilometri e Club del Mesdì donne con 574 giri pari a a 243,216 chilometri.

Considerando i singoli atleti tra le donne vince Chiara Cirino (classe 1978) con il team Marciacaratesi Gazzelle ha fatto 35 giri con 14,653 chilometri, seguita da Silvia Chinchio (classe 1989) Missulteam 35 giri pari a 14,480 chilometri e Blaya Bermajo (classe 1990) Saronno Women con 34 giri e 14,423 chilometri.

Tra gli uomini primo posto per Andrea Soffientini (classe 1988) Cardatletica con 44 giri pari a 18,39 chilometri. Di Azzurra il resto del podio secondo posto per Nathan Baronchelli con 42 giri pari a 17,661 chilometri mentre Stefano Finazzi si è fermato a 41 giri con 17,22.

Per quanto riguarda l’Ultra nella 6 ore tra le donne ottima prestazione Gap Saronno che conquista il primo e il terzo posto: vince Claudia Cecchini con 139 giri pari a 55,883 chilometri, seguita da Ilaria Tenconi Malinverno (Aries Como) con 132 giri pari a 53,113 chilometri e Lucia Natale con 112 giri pari a 45,111 chilometri.

Per gli uomini primo posto per Vincenzo Antronico del Bepi Runners con 179 giri pari a 71,779 chilometri, seguito da Simone Musazzi Brontolo Bike Asd con 173 giri pari a 69,319 chilometri e Alberto Blè dell’atletica Curinga con 169 giri pari a 67,600 giri. Per la 24 ore ultra per le donne ha vinto Laura Birolini di Correre Oltre Asd con 328 giri pari a 131,446 chilometri, seguita da Silvana Simoni di Bergamo Stars con 297 giri pari a 119,051 chilometri e Francesca Lombardo Running Station Team con 290 giri con 116,217 chilometri.

Una curiosità: tutte le medagli della Ultra sono state realizzate dai ragazzi de Il Granello.

Non è mancata la consegna la trofeo Mario e Pinuccia che ricorda due storici volontari del Gap che hanno fatto tanto per l’associazione e la staffetta. Sono state premiati Rita Bertacco 83 anni che ha corso per la squadra della Cls con Davide di 52.

Da parte dei partecipanti tanti ringraziamenti e complimenti al Gap per l’organizzazione e l’assistenza.

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE ED I RISULTATI

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione