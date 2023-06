x x

SARONNO – Una gomma a terra nel parcheggio della posta di via Varese, un uomo che provvede a cambiarla mentre qualcuno gli ruba il borsello che conteneva portafoglio e cellulare. E’ la disavventura raccontata venerdì 23 giugno sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” con un appello per ritrovare il borsello o più precisamente i documenti in esso contenuti.

Del resto il sospetto delle vittime è che tutto sia iniziato proprio con i malintenzionati che bucano volontariamente la gomma proprio per poter avere mentre il proprietario dell’auto era impegnato nel cambio della gomma.

Ecco la ricostruzione condivisa dalla figlia della vittima: “Nel parcheggio della posta hanno rubato il borsello con portafoglio e cellulare di mio papà. Il trucco utilizzato è la foratura di una ruota e mentre la sostituiva gli hanno preso il borsello. È di colore blu scuro / nero. Se qualcuno dovesse trovarlo, più che altro per i documenti, lo ringrazio se mi scrive.

