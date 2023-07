x x

SARONNO – Voleva rapinare il supermercato Aldi di Varese. Cercava di farsi consegnare il denaro in cassa ma è stato affrontato e bloccato da un dipendente fino all’arrivo dei carabinieri. E’ questa la prima ricostruzione, effettuata da alcuni testimoni, di quanto accaduto venerdì pomeriggio nel punto vendita nel quartiere Retrostazione.

Il malvivente, un uomo, è entrato in azione intorno alle 18.30 quando ha minacciato un cassiere ed un collega è intervenuto per bloccarlo. Ne è nata una colluttazione. il personale ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti. I militari hanno preso in consegna il 19enne. Nella lotta lo stesso bandito ha sbattuto contro uno scaffale e si è procurato una contusione alla schiena. E’ stata chiamata l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Il personale sanitario l’ha portato al pronto soccorso e dopo le cure del caso e gli accertamenti è stati dimesso e preso in consegna dai tutori dell’ordine che lo hanno portato in caserma e quindi in carcere a Busto Arsizio in attesa della direttissima.

02072023