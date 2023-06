x x

SARONNO – “E’ stato convocato per martedì 4 luglio nell’auditorium Aldo Moro in viale Santuario il consiglio comunale aperto sulla proposta di intervento presentata dai proprietari delle aree ex Isotta Fraschini, ex deposito Fnm e Saronno sud”.

L’annuncio arriva dal presidente di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni. Del resto sono stati proprio i consiglieri comunali della lista civica indipendente con il consigliere indipendente Giuseppe Calderazzo a chiedere il consiglio comunale aperto.

“Questo importante momento di partecipazione sulle aree dismesse strategiche per il futuro di Saronno – spiega Novella Ciceroni – non ci sarebbe mai stato se fosse stato per volontà dell’amministrazione Airoldi. Tutti i cittadini hanno a disposizione 5 minuti per intervenire sul tema”.

Nel manifesto l’Amministrazione comunale informa che sono ammessi alla seduta i cittadini saronnesi aventi i requisiti per essere eletti nel consiglio comunale, essi potranno partecipare alla discussione con un unico intervento al massimo di 5 minuti.

Per motivi di sicurezza l’accesso del pubblico sarà consentito solo dagli ingressi esterni posti in cima all’aula e sino al raggiungimento della capienza dell’auditorium.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione