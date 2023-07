x x

SARONNO / ORIGGIO – Due giovani hanno avuto bisogno dell’ambulanza nella notte per avere bevuto troppo, ad entrambi è stata diagnosticata una intossicazione etilica.

A Satonno in piazza Repubblica nei pressi del Municipio è intervenuta l’autolettiga del Sos Uboldo, all’1.30: è stato soccorso un ragazzo di 20 anni, che comunque si è presto ripreso. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 3.45 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella a Origgio, in via per Caronno dove era stata segnalata la presenza di un giovane in difficoltà. E’ stato soccorso un 19enne, trasportato quindi all’ospedale di Saronno, ma non in condizioni preoccupanti.

(foto archivio: una ambulanza in servizio notturno nel Saronnese)

