SARONNO – Mistery box in stile Masterchef per le future estetiste: le ragazze del corso dello Ial si sono confrontate con una scatola dai misteriosi contenuti per affrontare la sfida dello Festivial 2023, l’evento organizzato dalla scuola per mettere a frutto ciò che i ragazzi hanno imparato durante l’anno scolastico, davanti agli occhi dei genitori e degli insegnanti.

Balsami labbra, ma anche deodoranti in polvere, lip gloss e bombe da bagno effervescenti: moltissimi i prodotti che le ragazze hanno realizzato partendo dagli ingredienti che, a sorpresa, le insegnanti avevano preparato per loro. Un importante valore aggiunto per i prodotti di estetica: per l’Eco-festival, tutti i prodotti sono stati realizzati in chiave green e sostenibile, dimostrando che è sempre possibile prendersi cura di sé in favore dell’ambiente.

