Saronno, temporale la conta dei danni: abbattute tre piante al Matteotti

SARONNO – Il temporale che nella notte tra mercoledì e giovedì si è abbattuto sulla città degli amaretti con un forte vento e pioggia intensa ha messo a dura prova il patrimonio arboreo cittadino.

In particolare sono tre le piante che si sono spezzate finendo a terra non reggendo la pressione del vento una in via Piave e due in via Amendola. Proprio qui sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento che hanno provveduto a tagliare tronco e rami mettendo in sicurezza le piante pericolanti segnalate anche dai cittadini nelle prime ore del mattino.

I pompieri si sono occupati, nel corso della giornata, anche in diversi interventi in abitazioni private alle prese con piante cadute e piccoli grandi allagamenti.

