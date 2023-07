x x

CERIANO LAGHETTO – In via Mazzini a Ceriano Laghetto oggi alle 19.50 incidente stradale: per una caduta dal monopattino è stato soccorso un ragazzo di 23 anni. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno, il giovane è stato visitato sul posto e quindi trasportato al nosocomio saronnese per gli accertamenti del caso. Il ferito non è comunque apparso in condizioni preoccupanti. Da chiarire la dinamica del sinistro.

Si tratta dell’ennesimo incidente col monopattino che si verifica nella zona. A livello regionale intanto ferve il dibattito sulle misure da prendere per incrementare la sicurezza per chi utilizza questo tipo di veicoli elettrici, che sono sempre più diffusi anche da queste parti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

16072023