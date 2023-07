x x

MISINTO – Inizia oggi ultimo weekend dell’edizione 2023 della Misinto Bierfest che anche quest’anno ha regalato a migliaia di persone buona birra, intrattenimento e tante occasioni per stare insieme con gli amici e in famiglia.

E proprio la storia di una famiglia quella che racconta questa foto che ritrae la famiglia Montagner. Papà Nicola e mamma Katia si sono conosciuti all’inizio degli anni Duemila alla Misinto Bierfest. Entrambi facevano i volontari: si sono conosciuti, frequentati e quindi sono convolati a notte. Qualche anno dopo è nata Camilla che quest’anno ha fatto la volontaria alla Misinto Bierfest con i genitori.

Una delle tante storie di condivisione che nascono sotto il tendone dell’evento di Misinto che ha uno dei suoi punti di forza nei volontari non solo per l’impegno e la dedizione con cui lavorano all’interno della festa per tutta la durata dell’evento ma anche e soprattutto per i solidi legami che si creano.

