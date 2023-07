x x

SARONNO – Grande cordoglio e rammarico in città per l’improvvisa scomparsa di Emanuela Bai nota in città per i suoi quarant’anni di lavoro in Comune e per il suo impegno con la Croce Rossa cittadina.

Ecco i ricordi dei saronnesi

Comitato Croce Rossa Saronno

“La tua improvvisa scomparsa ci lascia attoniti e sgomenti, ma vogliamo ricordarti così, sorridente e sempre presente nel fare ciò che amavi. Ciao Manu, sempre nei nostri cuori”

Pierluigi Gilli, presidente del consiglio comunale

“Grande dispiacere per l’immatura scomparsa di Emanuela Bai, per 8 lustri conosciuta ed apprezzata dipendente comunale e attiva nella Croce Rossa. La ricordo per l’incontenibile e contagiosa simpatia, la cordialità, la disponibilità, di cui ho avuto tante prove. Una brava e laboriosa persona, che non ha avuto il tempo di godersi la meritata, recente pensione. A nome mio e del consiglio comunale, condoglianze e vicinanza al marito ed al figlio, nel ricordo grato e commosso”.

Gianpietro Guaglianone, capogruppo Fratelli d’Italia

“Grande il dolore per la scomparsa , le mie sentite condoglianze alla famiglia. Viene a mancare una donna forte e poliedrica, l’ho conosciuta durante il mio quinquennio da assessore. Sempre disponibile e pronta all’impegno, sempre presente a tutte le attività del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana”.

Gianangelo Tosi ex assessore

“Che dispiacere ricevere l’informazione della dipartita di Emanuela Bai! Una persona cortese e disponibile, una dipendente seria ed una volontaria appassionata. Una di quelle persone che rendevano Saronno migliore”

