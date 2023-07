x x

COGLIATE – “Apprendiamo da un comunicato della Lega che la consigliera Fumagalli ha ricevuto una lettera anonima contenente. volgarità e allusioni sessiste. A Sara, persona che apprezziamo per il suo impegno e la sua cordialità, esprimiamo la nostra solidarietà”.

inizia così la nota firmata dai consiglieri comunali della lista civica “Progetto in Comune” di Cogliate ossia Vincenzo Di Paolo, Annamaria Uboldi, Paolo Bianchi, Ivan Basilico.

“Allo stesso tempo, rigettiamo con forza le insinuazioni nei nostri confronti che emergono dalle dichiarazioni della Lega. L’accostamento tra quanto subito dalla consigliera Fumagalli e alcune nostre prese di posizione sulla nomina della Giunta sono altrettanto ingiuriose e pare proprio vogliano alludere a qualche nostra responsabilità rispetto a questa lettera anonima.

La reazione scomposta della Lega cogliatese e le parole che hanno scritto nel comunicato sono diffamatorie nei nostri confronti. Non ci lasceremo diffamare dall’arroganza di chi pensa di poter dire tutto e il contrario di tutto.

La “politica vuota” (come scrive la Lega) è quella di chi non è nemmeno in grado di distinguere una polemica da una legittima presa di posizione e valutazione politica. Perché questo è quello che abbiamo fatto rispetto alla nomina della Giunta: abbiamo espresso una legittima e doverosa valutazione politica. Certo, evidentemente non gradita alla maggioranza. Ma purtroppo la Lega a Cogliate non sa distinguere le polemiche dal confronto politico, e infatti butta tutto su quel piano, facendo essa stessa polemiche gratuite e sguaiate, che forse hanno il solo scopo di distrarre l’attenzione rispetto ad altre questioni politiche dibattute in questi giorni, come ad esempio la grave situazione del servizio di polizia locale.

Sicuramente queste accuse infondate minano il rapporto di collaborazione e rispetto che sin dall’inizio avevamo auspicato e richiesto in Consiglio Comunale.

Queste considerazioni non pregiudicano la sincera vicinanza a Sara Fumagalli. Purtroppo c’è da sempre, sul panorama politico cogliatese, chi si diverte a compiere azioni squallide, senza il coraggio di esporsi. Non è questa la politica che amiamo e che ci fa spendere, tutti, per il bene comune”.

