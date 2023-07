x x

SARONNO – Continuano senza sosta i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Emanuela Bai volto storico del palazzo comunale che si è spenta ieri dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale di Gallarate.

La saronnese era andata in pensione da qualche anno dopo aver lavorato all’asilo nido e poi in Municipio in diversi uffici a partire da quello Cultura. Ma Emanuela Bai era anche in prima linea per la Croce Rossa. Come infermiera volontaria ha partecipato a tante iniziative sociali, solidali e sanitarie. Era anche una delle anime del gemellaggio.

L’ultimo saluto della città di Saronno, che si stringerà intorno al marito e al figlio Sergio, sarà sabato mattina alla chiesa Prepositurale in piazza Libertà alle 10. Alle 9,45 in programma la recita del Rosario.

