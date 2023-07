x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Cristiana Dho che commenta le risposte ottenute dell’assessore al Bilancio Domenico D’Amato durante il consiglio comunale alle sue domande sulle variazioni al bilancio portate nell’ultima seduta.

Subito sotto il testo integrale dell’intervento del consigliere di Obiettivo Saronno con analisi e le domande poste all’assessore e quindi all’intera Amministrazione.

“L’assessore D’Amato è intervenuto al temine del mio intervento dichiarando che le domande non erano chiare e comprensibili e che quindi non poteva rispondere: la prossima volta gliele farò recapitare in carta bollata. D’Amato ha dichiarato inoltre, come già fatto in precedenti occasioni, che in fase di variazione del bilancio preventivo vengono inserite e/o tolte alcune cifre senza sapere cosa verrà fatto o non fatto con quelle risorse. La mia replica non è mancata vista la gravità di questa affermazione: il bilancio preventivo dovrebbe essere la pianificazione delle spese, e delle entrate, svolta dal sindaco Augusto Airoldi con la sua giunta e la sua maggioranza, loro scelgono di aumentare alcune cifre, diminuirne altre e lasciare invariate alcune. Dalla risposta di D’Amato abbiamo avuto conferma che, invece, questa consistente variazione di bilancio è stata fatta a caso senza alcuna idea progettuale. Povera Saronno!”

Entro subito nel merito delle varie voci di variazione che ci hanno quasi spaventato vista la quantità, una sessantina da studiare e analizzare in pochi giorni.

Tra le spese in aumento, quasi 2 milioni 400 mila € esclusi i circa 500 mila per il personale, troviamo:

quasi 440 mila euro per i servizi sociali

350 mila di manutenzione straordinaria del Teatro Pasta. Ci tengo a sottolineare che nel bilancio di previsione approvato il 2 febbraio scorso questa voce era pari a zero, ciò a dire che l’Amministrazione Airoldi Gilli non aveva intenzione di fare qualcosa per il teatro. A seguire c’è stata una variazione che, insieme a quella di questa sera, ha portato questa spesa a 850 mila euro

170 mila in manutenzione di edifici comunali e poco più di 135 mila, che derivano dall’avanzo vincolato di amministrazione, per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Quali edifici comunali sono inclusi e quali barriere architettoniche l’Amministrazione ha intenzione di eliminare?

si aggiungono 150 mila per il servizio di trasporto urbano con un totale ora di 970 mila euro . Perché? (L’Assessore Casali, a seguito del mio intervento, ha risposto che si tratta di un accantonamento dovuto alla richiesta del TPL di adeguamento ISTAT con un +12.5% in fase di valutazione e di aumento del costo del carburante ndc)

103 mila per la sistemazione straordinaria di parchi giardini e aree attrezzate e 97 mila per il ripristino del patrimonio arboreo, il tutto con l’avanzo di amministrazione disponibile da tempo. Quali giardini e parchi saranno interessati? Dove verranno ripristinati alberi e piante? Anche qui l’Assessore Casali ha risposto affermando che anche recentemente ci sono stati abbattimenti importanti di piante morte, che a priori non si possono conoscere i luoghi in cui si effettueranno ripiantumazioni per poi contraddirsi dicendo che c’è una programmazione. Se fosse vero avremmo gradito maggior concretezza, che non c’è stata, nella risposta.

90 mila per la realizzazione di interventi del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, la cosiddetta greenway, bando vinto dalla precedente amministrazione e per il quale, durante la discussione dell’ultima variazione di bilancio, l’Amministrazione Airoldi Gilli aveva dichiarato che non ci sarebbero più stati aggiornamenti. Ora compaiono altri 90mila euro

65 mila per spese di progettazione e incarichi esterni. Si veda ad esempio l’incarico esterno, chiesto dall’Area tecnica e accordato dalla giunta comunale, per l’analisi della Proposta iniziale di Programma integrato di intervento per la riqualificazione delle aree ex Isotta Fraschini e alcune aree di Ferrovienord

50mila per convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali e teatrali: non sono pochi, quali saranno gli eventi che si intendono finanziare? Riusciranno ad essere attrattivi anche per i Giovani?

ci sono infine 40 mila euro di contributi straordinari piani attuativi. A cosa si riferiscono?

Le spese in diminuzione riguardano principalmente voci del personale per circa 470 mila euro e 150 mila euro di conguagli per il gas e l’energia elettrica.

Le entrate in aumento ammontano a quasi 2 mln 480 mila €, in particolare:

prendiamo atto dell’arrivo della seconda tranche dei dividendi di Lura Ambiente per circa 690 mila euro. Per cosa verranno spesi?

una buona parte delle spese in conto capitale in più vengono coperte dai circa 860 mila euro di avanzo di amministrazione

anche per la parte corrente si utilizzano 167 mila euro di avanzo di amministrazione.

Nelle entrate in diminuzione svettano i 220 mila euro relativi all’imposta di soggiorno: l’imposta è attiva da 20 giorni, ora l’importo previsto nel bilancio è sceso a 155 mila euro. Vediamo come si chiuderà l’anno. Ci domandiamo come l’Amministrazione Airoldi Gilli abbia potuto dichiarare alla stampa che la Notte Bianca, che si è svolta il 1° luglio, sia stata finanziata dall’imposta di soggiorno. Questo a testimonianza dell’affidabilità delle dichiarazioni di questa amministrazione.

Passiamo ora alle variazioni sulle spese per il personale, quelle più significative:

in aumento:

parto dalla cifra di 10 mila euro per l’Ufficio Staff del Sindaco che passa a circa 61 mila euro Perché questo aumento?

Poi ci sono:

118 mila per il personale Urbanistica

40 mila per il servizio teatro e attività culturali

38 mila per l’Ufficio contratti – affari legali

quasi 30 mila per il personale dell’Ufficio tecnico

in diminuzione ci sono:

circa 140mila euro tolti dal fondo adeguamento stipendi nuovo contratto

57 mila euro per il settore cultura e sevizi al cittadino

52 mila per il servizio mobilità

quasi 32 mila per personale a tempo determinato per un finanziamento PNRR (M1.C1.I1.1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura turismo)

quasi 12 mila per la polizia locale, curioso vista la situazione.

Gli ambiti coinvolti nelle variazioni sono più o meno sempre gli stessi:

non c’è nulla sull’istruzione – che non sia l’Istituzione Zerbi

non c’è nulla sullo sport se non 3.000 € per una manifestazione sportiva e -3.000€ per giochi della gioventù e per lo sport nelle scuole e l’acquisto di attrezzature per palestre scolastiche e impianti sportivi

non c’è nulla per i Giovani e lo ribadisco anche in risposta all’intervento dell’Assessore Pagani: al di fuori dell’ambito dei servizi sociali, per i Giovani non c’è nulla

non c’è nulla per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio

non c’è nulla sullo sviluppo delle attività produttive e del commercio.

E quello che c’è non è chiaro per quali progetti verrà utilizzato.

