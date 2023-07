x x

SARONNO – Il maltempo continua a causare disagi, anche agli amici a quattro zampe.

Enpa Saronno ha lanciato questo pomeriggio nuovo appello per aiutare due cani: ad essere necessari sono due cucce di grandi dimensioni. I due quadrupedi in questione sono già parte di una famiglia, la cui casa, però, soffre infiltrazioni a causa del maltempo.

Tenere all’asciutto i due cani è quindi un’urgente necessità, motivo per cui Enpa ha chiesto un aiuto alla cittadinanza.

L’organizzazione saronnese ha già fornito aiuto ad altre famiglie per i cani di piccola taglia, ma i due cani di taglia grande rimangono ancora senza un letto che li protegga.

Chiunque volesse aiutare può chiamare il numero +39 345 299 5883.

