x x

SARONNO – ORIGGIO – Ancora un volatile in difficoltà ancora un intervento di Enpa Saronno per recuperarlo, fargli avere le cure del caso con la prospettiva di rimetterlo in libertà il prima possibile.

Dopo il soccorso dalla gattina Granita, colpita da un maxi chicco di grandinate che le ha provocato un trauma cranico oltre all’ipotermia e quelli del gufo e del pappagallo ritrovati dai residenti dopo gli ultimi episodi di maltempo ieri i volontari Enpa sono tornati in azione. Questa volta si sono occupati di uno sparviero. Una presenza decisamente insolita per il Saronnese. Segnalato da alcuni residenti come volatile in difficoltà lo sparviero è stato trovato ad Origgio.

Qui sono arrivati i volontari di Enpa Saronno che hanno recuperato e messo in sicurezza il volatile, effettivamente provato e ferito. E’ stato portato al CRAS di Vanzago dove al termine delle cure sarà rimesso in libertà.

Stessa sorte per cui sta lottando anche la Garzetta salvata la scorsa settimana a Saronno grazie alla collaborazione dei volontari Enpa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione