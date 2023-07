x x

SARONNO – Sono stati gli uomini della protezione civile con la polizia locale ad affrontare le emergenze che si sono registrate oggi nella città degli amaretti dopo il doppio temporale che si è abbattuto sulla città stamattina intorno alle 11 e oggi pomeriggio intorno alle 14.

I volontari in giallo hanno prima aiutato la polizia locale a riaprire, dopo un intervento di pulizia, i due sottopassi quello di via Milano e di via Primo Maggio. Dopo un miniblocco in mattinata a causa dell’acqua stagnante sono stati chiusi nel pomeriggio ma riattivati in tempo per l’orario di punta della sera.

Non solo. La protezione civile è stata determinante per eliminare l’acqua che stagnava in via Mantegazza dalla prima grandinata di venerdì. Un tema di cui si era parlato molto anche sui social con diverse segnalazioni da parte dei residenti del quartiere.

Al lavoro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati di due piante cadute in via Avogadro su due auto e una in via Gorizia.

Stanno rientrando anche i disagi in stazione per i danni provocati dal temporale nel pomeriggio che hanno provocato ritardi e cancellazioni su tutta la tratta.

