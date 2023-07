x x

SARONNO – “La Lega Lombarda è vicina ai cittadini colpiti dalle due devastanti grandinate del 21 e del 24 luglio. Il sindaco Augusto Airoldi, quello della città attrezzata e dell’informazione ai cittadini, non è ancora intervenuto dopo gli eventi catastrofici del 21 e del 24 luglio che hanno lasciato la città distrutta”.

Inizia così la nota condivisa dalla Lega di Saronno all’indomani dalle tre grandinate che hanno devastato la città.

QUI LA SINTESI DELL’ACCADUTO

“La conta dei danni viene stilata dai cittadini che vengono lasciati soli senza nemmeno una parola di conforto. I responsabili della propaganda del sindaco sono in vacanza, visto che non gli hanno stilato il solito comunicato stampa propagandistico? Ci chiediamo se verranno controllati almeno i tetti delle proprietà comunali per verificare i danni. Non ci giunge notizia che quelli che si autoproclamano responsabili e competenti abbiano controllato il tetto dell’ex seminario dopo la grandinata del luglio 2022. Lo faranno quest’anno? Si sono attrezzati oppure la città attrezzata è solo bassa propaganda?”.

