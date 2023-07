x x

COGLIATE – LAZZATE – Dall’asfalto all’erba, dagli autobloccanti alle tegole: ovunque si guardasse intorno alle 23 di lunedì 24 luglio nel territorio comunale di Cogliate e Lazzate era visibile uno strato bianco di grandine formato da chicchi alcuni con un diametro anche di dieci centimetri.

La terza grandinata che ieri ha colpito il comprensorio tra le province di Milano, Varese e Como ha fatto molti danni anche nei due comuni. Decine le case che si sono ritrovate danni sulla facciate al cappotto termico, quelle con allagamenti in cantine e garage.

Tante anche le auto che posteggiate in area di sosta o cortile portano i segni su tetti e cofani o vetri in frantumi da maxi pezzi di grandine. Tanti i danni anche agli arredi di giardini alcuni trascinati via dalle raffiche di vento. Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco con richieste di intervento per gestire le diverse emergenze.

(per le foto di Lazzate si ringrazia la nostra lettrice Mariangela)

