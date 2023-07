x x

SARONNO – I ragazzi dell’oratorio ma anche molti residenti del quartiere: ieri sera nessuno ha voluto mancare alla messa presieduta dal cappellano dell’ospedale don Vincenzo Bosisio dedicato a rinnovare la devozione a San Giacomo.

In ricordo del martirio del santo all’inizio della cerimonia è stato incendiato il pallone d’ovatta posto sull’altare della chiesetta che si trova tra via Pellico e via Legnani proprio accanto all’oratorio.

Una tradizione antica per la città di Saronno che segna l’ingresso del cuore dell’estate. Una volta oltre al momento religioso c’era anche una fiera, un momento con stand e attività per le vie del quartiere, ma questa tradizione si è persa nel corso degli anni.

Tra i presenti anche i giovani che venerdì 28 luglio partiranno per Lisbona per la giornata mondiale della gioventù con papa Francesco.

L’ultimo incendio del pallone è stato realizzato lo scorso 29 giugno per San Pietro e Paolo patroni della città e della Prepositurale.

