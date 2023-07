x x

SARONNO – Traffico rallentato alla periferia est saronnese per l’incidente stradale avvenuto oggi alle 19.05 in via Roma dove si sono scontrate un’automobile ed una moticicletta. Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina e della poizia loale, oltre ad una ambulanza del Sos Uboldo. E’ stato soccorso un uomo di 52 anni, che è stato visitato e medicato direttamente sul posto, non avere riportato gravi lesioni e non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Lo scontro si è verificato nei pressi della intersezione con via Miola.

Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi si svolgessero in sicurezza e si sono quindi occupate di tutti i rilievi del sinistro, al fine di ricostruirne con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità, se ve ne sono.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: ambulanza nel tratto di via Roma dove si è verificato l’incidente)

26072023