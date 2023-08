x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da [email protected] in merito alle prese di posizione della Lega cittadino sull’emergenza maltempo in corso.

“La Lega di Saronno dovrebbe collegarsi un attimo con la realtà: qualche giorno fa, con un comunicato a dir poco vergognoso, in un momento drammatico per la nostra città e per tantissimi cittadini, la Lega ha accusato l’amministrazione Airoldi di aver dato poche e imprecise informazioni sui possibili risarcimenti per i danni patiti dai privati a seguito delle grandinate definendo addirittura “una beffa” gli asseriti “termini brevissimi”che l’amministrazione avrebbe dato per le segnalazioni; in quel comunicato, la Lega ha fatto riferimento all’operato di altre amministrazioni comunali del saronnese che, invece, a sua detta, avrebbero operato meglio.

Ecco i comuni, tutti rigorosamente amministrati dalla Lega, che avrebbero operato meglio di Saronno: il Comune di Rovellasca ha chiesto ai cittadini di comunicare i danni entro il 31 luglio, come Saronno; Ceriano Laghetto ha dato invece il termine più stretto del 28 luglio, alle ore 12; anche il Comune di Origgio ha dato il termine entro il 31 luglio, ma sfortunatamente la casella di posta segnalata ai cittadini si è riempita in poco tempo e il Comune ne ha dovuta comunicare un’altra, tanto per dire quanto è caotica la situazione.

Tutti i comuni citati hanno evidentemente operato con le medesime modalità e con la stessa sollecitudine nell’ovvio tentativo di fare il meglio possibile; in questa situazione clamorosamente emergenziale quello che serve è fare un stima approssimativa dei danni, in modo che Regione Lombardia, che ha già chiesto lo stato di calamità al governo centrale, possa farsi un’idea di quale cifra sia necessario stanziare. Non è in questa fase che verrà fatta l’istruttoria per definire quanto spetterà a chi, che tipi di beni verranno indennizzati, come comportarsi con chi aveva già un’assicurazione privata.

Non sappiamo nemmeno quanti fondi arriveranno e se arriveranno.

Che la Lega abbia usato questo disastro per attaccare l’Amministrazione, mentre ancora tantissimi cittadini sono impegnati con le riparazioni e i conseguenti disagi e paure si commenta da sé, e chi legge saprà giudicare bene queste accuse.

E si commenta da solo anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, che anche in circostanze come queste parla di “Solito caldo estivo”, come hanno virgolettato i quotidiani.

Dobbiamo solo sperare che i rappresentanti della Lega, attualmente al governo di Regione Lombardia e dello Stato italiano, sappiano prendere l’emergenza che ha colpito il territorio del saronnese più seriamente di quanto stanno facendo alcuni rappresentanti locali: in questo momento c’è un estremo bisogno di unità d’intenti e collaborazione da parte di tutti per superare questo momento difficile.