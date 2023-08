x x

SARONNO – Non solo la conta dei danni in queste ore a Saronno si lavora anche per ripristinare un po’ di normalità e da questo punto di vista un bell’esempio di solidarietà arriva dalla Proloco di Saronno.

Come noto già dopo le prime due grandinate la Regina Margherita, stabile in via San Giuseppe sede di diverse associazioni come la stella Proloco e l’Unitre ad esempio, è momentaneamente inagibile. Da qui la decisione del sodalizio che si occupa di promozione della città di aprire le porte.

La Pro loco mette a disposizione di associazioni, gruppi che hanno sede nella Regina Margherita (anche ad altri) il suo spazio di via San Giuseppe 36. “Non è ampissima – spiegano i responsabili – ma la mettiamo volentieri a disposizione”.

Basterà inviare un WhatsApp a questo numero 3295958385: “Saranno tutti ricontattati – spiegano i volontari – per prendere accordi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione