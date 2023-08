x x

SARONNO – Lutto al Fbc Saronno, che dice addio all’ex patron Antonio Surace, che in un momento difficile per la società biancoceleste aveva contribuito a riportare un po’ di serenità ed aveva garantito la sopravvivenza del club saronnese.

Surace, da qualche tempo malato. si è spento nella sua Calabria. L’Asd Capo Vaticano (Prima categoria) nella quale milita il figlio Diego, che aveva giocato anche nel Saronno, l’ha ricordato con un messaggio sui social:

Tutta l’Asd Comprensorio Capo Vaticano si stringe al dolore che ha colpito il nostro calciatore Diego Surace per la perdita del caro papà ed il mister Surace per la perdita dello zio. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla loro famiglia.

Messaggio al quale si unisce tutta la redazione de ilSaronno e, sicuramente, si uniscono ache gli sportivi saronnesi.

L’intervento di Surace, per il quale i tifosi saronnesi se lo ricordano bene come uno dei volti positivi di un paio di travagliate annate, era avvenuto prima nella parte conclusiva della stagione 2017-2018 (quando la squadra aveva per l’ultima volta militato nel campionato di Eccellenza) e poi nella stagione 2018-2019 in Promozione: c’era stata una forte crisi finanziaria, c’era stato anche lo stop agli allenamenti ed una partita era saltata perchè non c’erano abbastanza giocatori da mettere in campo. Insomma, tutto sembrava destinato a finire, per quanto riguarda il calcio a Saronno: l’intervento di Surace, ex calciatore professionista ed imprenditore del milanese che poi aveva assunto la carica di vicepresidente del Fbc, aveva consentito di arrivare a fine annata. Lo storico club era sopravvissuto. E proprio alla fine dello scorso campionato ha anche riconquistato l’Eccellenza.

(foto: Antonio Surace)

