GERENZANO – Il vento che nelle ultime ore ha spazzato il Saronnese ha creato non pochi problemi a Gerenzano. Nel primo pomeriggio sono volate alcune tegole da un’abitazione nel tratto di via Manzoni vicino all’incrocio con via Fagnani.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di mettere in sicurezza la zona ma a scopo precauzionale hanno chiuso l’ultimo tratto di via Manzoni (angolo via Fagnani) dopo piazza mercato.

Dall’Amministrazione l’invito ai gerenzanesi a prestare attenzione per il vento forte.

