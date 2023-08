x x

SARONNO – Quella di venerdì 11 agosto è stata davvero una giornata da dimenticare per la Prepositurale la chiesa della Comunità pastorale Crocifisso risorto vittima di un’intrusione durante la messa, di un raid vandalico ai danni del sagrato e anche di un blitz.

Nel pomeriggio un saronnese, volto noto alle forze dell’ordine per altri danneggiamenti, se l’è presa con i materiali posizionati all’ingresso laterale della parrocchia. Strappati e lasciati a terra in briciole tutti i manifesti degli avvisi.

Non solo l’uomo, completamente vestito di nero, prima di dileguarsi ha anche strappato la cassetta della posta del centro aiuto alla vita. Grande amarezza per i volontari della comunità pastorale che si sono occupati, appena segnalato il blitz, di ripulire mettere ordine e riposizionare le locandine. Si rinnova l’inviato a fedeli e residenti a segnalare eventuali episodi in corso in modo da permettere alle autorità di intervenire.

