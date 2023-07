x x

SARONNO – Neppure il grande caldo di questa torrida estate è fermato la presenza dei saronnesi all’ultimo saluto a Mario Perego, volontario e collaboratore della comunità pastorale e di gruppi ed associazioni locali.

Ottantasei anni Perego si è spento nella giornata di domenica e negli ultimi giorni sono arrivati tanti messaggi di cordoglio a partire da quelli delle realtà con cui ha collaborato dalla Robur, alla Cooperativa popolare dalla Casa dl Brocon fino alla comunità pastorale.

Durante il funerale il prevosto monsignor Claudio Galimberti ha tratteggiato la figura di Perego “è stato una persona competente, attiva. Un collaboratore prezioso. Attivo in parrocchia, in oratorio, al Brocon, in comune, nella cooperativa popolare saronnese”. Ho scelto la prima lettura perché ci dice che la morte di un giusto è preziosa per il Signore, che lo accoglie nella pace”. Non è mancato il ricordo di don Angelo Centemeri: “Mario è stato senza dubbio un collaboratore affidabile, presente, schivo. Ma più di tutto è stato un amico, e in questo periodo abbiamo salutato tanti amici, ma abbiamo modo di dire grazie perché ci siamo accorti del tanto bene che tanti amici preziosi hanno fatto nel tempo. Chiediamo al Signore che ci siamo sempre tanti collaboratori preziosi”.

Tra i presenti anche l’ex sindaco Angelo Tettamanzi presidente della Cooperativa Popolare.

