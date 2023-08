x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – E’ arrivato il momento finale della Premier cup, la coppa dei campioni di softball; e della Coppa delle Coppe, la prima a Saronno e la seconda sul diamante di Caronno Pertusella. L’annunciato maltempo previsto oggi ha suggerito agli organizzatori di anticipare le partite originariamente previste in orario serale.

Qui la diretta della finale, di Caronno e di Saronno,

Le gare odierne

Per la Premier cup a Saronno campo di via De Sanctis alle 9.30 la finale terzo e quarto posto fra Bonn Capitals (Germania) e Rivas Madrid (Spagna), alle 12 la finalissima, che è il replay dell’ultimo incontro del round robin 2, vinto ieri sera 1-0 dalle campionesse in carica, le olandesi dell’Olympia Haarlem, che ritrovano dunque le padrone di casa dell’Inox Team Saronno.

Per la Coppa delle Coppe, finale terzo e quarto posto sul diamante di via Rossini a Caronno Pertusella dalle 10 con le spagnole del Sant Boi che se la vedranno con le tedesche Vermins; mentre alle 12.30 la finalissima fra l’imbattuta Rheavendors Caronno contro le olandesi Sparks Haarlem.