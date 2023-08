x x

SARONNO – Nuova ondata di pioggia e maltempo sulla città di Saronno. Come annunciato dalle allerte meteo della Protezione civile oggi, lunedì 28 agosto, è tornata la pioggia che ha iniziato a cadere in città dalle 11.

Nel giro di mezz’ora la pioggia ha allagato l’intersezione tra via Biffi e via Roma. Tra i dossi è difficile la percorrenza a causa della gran quantità d’acqua che si è accumulata tra strada, ciclabile e marciapiedi.

Bloccata dall’acqua e quindi interdetti alla circolazione i sottopassaggio di via Primo Maggio e di via Milano. Sono entrati in funzione i semafori che segnalano un livello di acqua troppo alto e soprattutto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che con pattuglie e transenne hanno bloccato gli accessi evitando che qualche automobilista troppo audace restasse bloccato.

(Per le foto ringraziamo il nostro lettore Gabriele)

