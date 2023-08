x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lega, Fdi e Fi in merito all’interrogazione per chiedere al sindaco Augusto Airoldi delucidazioni in merito all’errore che ha portato l’Amministrazione saronnese a non ottenere i fondi per le scuole danneggiati dal maltempo.

QUI LA NOTA DELLA REGIONE CHE SPIEGA PROVVEDIMENTO E SCUOLE BENEFICIARIE

L’amministrazione comunale di Saronno per un errore macroscopico legato alla mancanza di richiesta di somma urgenza sta perdendo la possibilità di partecipare alla ricezione di una parte dei 3,3 milioni di euro che la Giunta Regionale della Lombardia ha erogato per spese effettuate relativamente a interventi e lavori di ‘somma urgenza‘ finalizzati a mettere in sicurezza e ripristinare l’agibilità di edifici pubblici che ospitano scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado. I fondi saranno erogati ad almeno 45 amministrazioni comunali per circa 157 interventi.

La procedura amministrativa richiedeva di presentare la richiesta per somma urgenza. Saronno non è presente tra i 45 Comuni.

In un elenco diramato da Regione Lombardia sono presenti tutti i Comuni del saronnese e limitrofi colpiti dalla grandine, come ad esempio: Cislago, Gerenzano, Uboldo, Tradate, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Baranzate.

Tutti questi Comuni hanno richiesto interventi di somma urgenza. Perchè Saronno non ha fatto altrettanto? Non ritiene che gli interventi siano di somma urgenza?

Eppure la delibera di Giunta Regionale dell’8 agosto era chiara sul finanziamento di lavori di pronto intervento su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La delibera richiedeva lavori realizzati con la modalità della “somma urgenza” ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità e che riguardano immobili di proprietà comunale destinati esclusivamente a servizi educativi per l’infanzia ed a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”

La Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in pieno spirito di collaborazione amministrativa e nell’interesse dei cittadini saronnesi non vogliono fare alcuna polemica, ma stanno depositando una interrogazione per chiedere al Sindaco Airoldi e alla sua giunta contezza di questa situazione e chiedere con urgenza all’amministrazione comunale se ha intenzione di richiedere fondi per somma urgenza a Regione Lombardia e quale sia la ragione per la quale non abbia presentato la richiesta nei modi dovuti.

E’ una vergogna che non si sappia amministrare la città e non si riesca nemmeno a stilare una richiesta in modo adeguato.

La Giunta di Regione Lombardia con seduta numero 29 del 25 agosto 2023 ha approvato la Delibera n. 886 (DL) CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS. N.36/2023 SU EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, ATTIVATI DAI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI INTENSI VERIFICATISI DAL 4 AL 31 LUGLIO 2023 (DGR 8 AGOSTO 2023 N. XII/885) – (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI TIRONI, LUCCHINI, COMAZZI E SERTORI)

C’è ancora tempo e chiediamo che i tempi vengano rispettati, sperando che non si perda anche questo finanziamento come già accaduto per la scuola Rodari non molto tempo fa.

Richiediamo una risposta urgente anche ai cittadini considerando il fatto che gli edifici di cui sopra hanno bisogno di interventi con somma urgenza.

