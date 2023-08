x x

SARONNO – Le vacanze estive non fermano il museo della Ceramica Gianetti, che nelle ultime settimane ha proposto divertenti iniziative sulla propria pagina Facebook per far conoscere il mondo della ceramica senza rinunciare alla leggerezza e allo svago.

Tra questi l’interessante progetto “Crush test”, che dimostra la capacità di resistenza della ceramica nelle sue diverse fasi di lavorazione.

“Ispirandoci all’opera di Matilde Domestico “pioggia di tazze” – spiegano gli amministratori della pagina – realizzate con tazze, piatti, manici e cocci abbiamo pensato ad un rubrica realizzata con una serie di video in stile “crash test” nelle diverse fasi di lavorazione dell’argilla. Ogni sabato uscirà un nuovo video partendo dall’argilla cruda fino ad arrivare al prodotto finito.”

L’esperimento ha avuto inizio il 29 luglio, con il primo video in cui si mostra l’effetto di una pallina di argilla lasciata cadere su una tavola di legno, con lo sfondo del cortile del museo. Il secondo crash test mostra un vaso in argilla cruda ma completamente asciutto, che si frantuma all’impatto. Continuando con l’esperimento, il terzo video mostra un vaso cotto a biscotto, ovvero è stato cotto una sola volta, mentre il quarto e ultimo mostra la distruzione di un vaso finito e smaltato, dopo diversi tentativi: a dimostrare la resistenza della ceramica, il vaso è stato lasciato cadere più volte.

E ora una nuova sfida: “Dopo aver rotto il vasetto ci siamo chiesti come avremmo potuto fare se avesse avuto un valore affettivo… riusciremo a rimetterlo insieme? Come possiamo fare?”.

(foto archivio)

