SARONNO – ”Con l’operazione “Strade sicure” le stazioni ferroviarie di Monza, Lissone e Seregno torneranno a essere presidiate dai militari. Un importante risultato ottenuto grazie al lavoro della Lega e del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che si somma al piano di intervento per aumentare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie firmato dal Ministero delle Infrastrutture, presieduto da Matteo Salvini, assieme ai ministeri dell’Interno e della Difesa.” Lo afferma il presidente del Gruppo Lega in Consiglio regionale della Lombardia, il brianzolo Alessandro Corbetta, in merito all’arrivo dal 1 settembre di 15 militari nelle stazioni di Monza, Lissone e Seregno. Non si hanno invece notizie riguardo all’eventuale invio di militari anche nelle due stazioni ferroviaria di Saronno, ed in particolare a Saronno centro che il capolinea della Saronno-Seregno.

“Rafforzare anche la presenza di polizia”

“Oltre ai militari inviati dal Governo grazie alla Lega bisognerà rafforzare, tramite accordi fra Prefettura e Comuni, la presenza delle forze dell’ordine nelle stazioni. In questi luoghi a maggior rischio di microcriminalità vogliamo aumentare gli agenti di Polizia Locale e istituire nuovi comandi, così da contrastare spacciatori e baby gang, ripristinando appieno la legalità. L’impegno della Lega a ogni livello istituzionale – conclude Corbetta – procede proprio in questa direzione: garantire ai cittadini sempre maggiore sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle nostre città”.

(foto archivio: militari alla stazione di Ceriano Laghetto)

30082023