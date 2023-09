SARONNO – Lo scorso 4 settembre – alla presenza del comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Varese, generale Crescenzo Sciaraffa – ha avuto luogo l’avvicendamento al comando della compagnia di Saronno, in occasione della quale il capitano Gaia Sorge ha ceduto l’incarico al capitano Giosuè Salamone.

Nel corso dei tre anni di permanenza del capitano Sorge, la compagnia Saronno ha conseguito risultati operativi di grande rilievo e valenza nazionale, tra i quali si ricorda l’operazione convenzionalmente denominata Blades nel corso della quale fu possibile disvelare, presso l’ospedale di Saronno, un truffaldino stratagemma orientato, da un lato a sottrarre furtivamente dagli ambienti ospedalieri specifici dispositivi medici necessari per l’intubazione dei pazienti (batterie e lame per videolaringoscopio) regolarmente acquisitati dall’azienda ospedaliera e largamente utilizzati e necessari nell’anno 2020, soprattutto in costanza dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e, dall’altro, alla loro successiva rivendita ad altre strutture sanitarie private e pubbliche, ignare della illecita provenienza dei dispositivi medici in questione.

Al capitano Sorge il comandante provinciale ha dunque inteso rivolgere i più sentiti auguri per un proficuo proseguimento di carriera nel nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como ed ha accolto al contempo il capitano Giosuè Salamone, il quale porrà al servizio delle Fiamme Gialle di Saronno la propria preziosa esperienza operativa maturata nell’incarico precedentemente ricoperto presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro.

