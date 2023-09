CARONNO PERTUSELLA – La Provincia di Varese finanzia il progetto per completare la pista ciclabile del parco Lura, che collega la zona della acciaierie alla via Lainate. Il finanziamento, di una somma pari a duecentomila euro, arriva dopo la partecipazione al bando provinciale da parte dell’amministrazione comunale di Caronno Pertusella.

La nuova ciclabile si estenderà per un chilometro, attraversando via Bergamo (tratto locale dell’ex statale Varesina) e, quindi, la nuova rotatoria che lì sorge. L’intervento era già stato messo in programma dal comune, ma questo finanziamento aiuterà a sostenere i costi delle materie prime, che sono apparse continuamente in crescita, e a dirottare la cifra prevista per altre opere pubbliche.

10092023