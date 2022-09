x x

SARONNO – Oggi primo giorno di scuola per moltissimi studenti in tutta la città degli amaretti. Ieri studenti e professori hanno condiviso un momento di preghiera durante la celebrazione della benedizione delle cartelle: un momento pensato per i remigini e, in generale, per tutti gli studenti di Saronno che nella giornata di oggi sono rientrati nelle classi dopo la pausa estiva.

“Oggi sono contento di vedere più bambini del solito – ha detto ieri don Carlo Lucini durante la messa delle 11.30 in Prepositurale – qualcuno è arrivato col fiatone per il peso sulle vostre spalle. Spesso vedi bambini che vanno o tornano a scuola, affaticati dal peso dei libri sulle loro spalle. Andare a scuola appare faticoso, ma bello: ci permette di conoscere tante cose.”

La cerimonia è avvenuta ieri mattina alle 10 in santuario, alle 10.30 alla Regina Pacis e alla San Giuseppe nel quartiere Matteotti, alle 11 alla Sacra Famiglia e alla San Giovanni Battista. A chiudere questa tradizione è stata la messa delle 11.30 in Prepositurale.